Uninominale Camera, vince D'Ippolito

Catanzaro
05/03/2018
Maggioritario Camera
265 sezioni su 265.
D'IPPOLITO GIUSEPPE DETTO PINO 52.756 45,5 - MOVIMENTO 5 STELLE 50.930 45,4
TALLINI DOMENICO 36.460 31,4 - FORZA ITALIA 21.874 19,5 - LEGA 7.119 6,3 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.244 4,7 - NOI CON L'ITALIA - UDC 1.504 1,3
VISCOMI ANTONIO 18.542 16,0 - PARTITO DEMOCRATICO 15.920 14,2 - +EUROPA 1.154 1,0 - ITALIA EUROPA INSIEME 502 0,4 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 270 0,2
ROSA ALDO 2.508 2,2 - LIBERI E UGUALI 2.344 2,1
DATTILO FRANCESCO 1.571 1,4 - POTERE AL POPOLO! 1.498 1,3
CRISTIANO MASSIMO 1.519 1,3 - CASAPOUND ITALIA 1.411 1,2
IIRITANO RAFFAELE DETTO LELE' 895 0,8 - ITALIA AGLI ITALIANI 858 0,8
FOLINO MARIA GRAZIA 701 0,6 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 674 0,6
PILEGGI ADRIAN 457 0,4 - PARTITO COMUNISTA 432 0,4
AVERSA GIUSEPPE 274 0,2 - PARTITO VALORE UMANO 266 0,2
AROMA FRANCESCA 163 0,1 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 151 0,1
CORASANITI MAURIZIO 99 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 95 0,1
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