Catanzaro

Uninominale Camera, vince D'Ippolito

I dati definitivi premiano il candidato del Movimento Cinquestelle che raccoglie 52.756 preferenze.

Uninominale Camera, vince D'Ippolito

Maggioritario Camera

265 sezioni su 265. 

D'IPPOLITO GIUSEPPE DETTO PINO 52.756 45,5 - MOVIMENTO 5 STELLE 50.930 45,4

TALLINI DOMENICO 36.460 31,4 - FORZA ITALIA 21.874 19,5 - LEGA 7.119 6,3 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.244 4,7 - NOI CON L'ITALIA - UDC 1.504 1,3

VISCOMI ANTONIO 18.542 16,0 - PARTITO DEMOCRATICO 15.920 14,2 - +EUROPA 1.154 1,0 - ITALIA EUROPA INSIEME 502 0,4 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 270 0,2

ROSA ALDO 2.508 2,2 - LIBERI E UGUALI 2.344 2,1

DATTILO FRANCESCO 1.571 1,4 - POTERE AL POPOLO! 1.498 1,3

CRISTIANO MASSIMO 1.519 1,3 - CASAPOUND ITALIA 1.411 1,2

IIRITANO RAFFAELE DETTO LELE' 895 0,8 - ITALIA AGLI ITALIANI 858 0,8

FOLINO MARIA GRAZIA 701 0,6 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 674 0,6

PILEGGI ADRIAN 457 0,4 - PARTITO COMUNISTA 432 0,4

AVERSA GIUSEPPE 274 0,2 - PARTITO VALORE UMANO 266 0,2

AROMA FRANCESCA 163 0,1 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 151 0,1

CORASANITI MAURIZIO 99 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 95 0,1

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