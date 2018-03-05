Crotone

Uninominale Camera, eletta Barbuto

Uninominale Camera, eletta Barbuto

278 sezioni su 278

BARBUTO ELISABETTA MARIA 53.983 51,6 - MOVIMENTO 5 STELLE 52.230 51,4

CERRELLI GIANCARLO 28.426 27,2 - FORZA ITALIA 18.336 18,0 - LEGA 4.835 4,8 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 2.454 2,4 - NOI CON L'ITALIA - UDC 2.217 2,2

OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO 14.450 13,8 - PARTITO DEMOCRATICO 13.120 12,9 - +EUROPA 630 0,6 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 236 0,2 - ITALIA EUROPA INSIEME 231 0,2

PARISE FRANCO 3.217 3,1 - LIBERI E UGUALI 3.051 3,0

IULIANO FRANCESCA 1.223 1,2 - PARTITO VALORE UMANO 1.184 1,2

SCICCHITANO ALFREDO 873 0,8 - POTERE AL POPOLO! 839 0,8

PIRILLO DAVIDE 755 0,7 - ITALIA AGLI ITALIANI 717 0,7

AGOSTINACCHIO FABIO 512 0,5 - CASAPOUND ITALIA 482 0,5

MIRABELLI ELVIRA 424 0,4 - PARTITO COMUNISTA 408 0,4

SURACE CARMELA 349 0,3 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 313 0,3

CAVARRETTA ALFONSO 247 0,2 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 238 0,2

MENGORA GUGLIELMO 142 0,1 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 140 0,1

Lascia il tuo commento

Condividi le tue opinioni su Gazzetta del Sud online

Caratteri rimanenti: 400

Le altre notizie

i più letti di oggi

Elezioni politiche: segui lo scrutinio in diretta dalle 23

Elezioni politiche: risultati quasi definitivi / diretta

Scontro fra tre auto in galleria nel Cosentino, morto un 34enne

Scontro fra tre auto in galleria nel Cosentino, morto un 34enne

Uninominale in Calabria, M5S in vantaggio su centrodestra

Uninominale in Calabria, M5S in vantaggio su centrodestra

Ventisettenne ucciso con una coltellata

Ventisettenne ucciso con una coltellata

L’avvocato Pagliuso condannato a morte dalla ’ndrina

L’avvocato Pagliuso condannato a morte dalla ’ndrina

di Giuseppe Lo Re

Reggio

Cosenza

Catanzaro Crotone Vibo Lamezia

Home

Gazzetta del Sud On Line - 1998-2012 - Tutti i diritti riservati - S.E.S. Società Editrice Sud - Partita Iva: 00072240831

Powered by Miles 33