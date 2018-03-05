Uninominale Camera, eletta Barbuto

Crotone
05/03/2018
278 sezioni su 278
BARBUTO ELISABETTA MARIA 53.983 51,6 - MOVIMENTO 5 STELLE 52.230 51,4
CERRELLI GIANCARLO 28.426 27,2 - FORZA ITALIA 18.336 18,0 - LEGA 4.835 4,8 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 2.454 2,4 - NOI CON L'ITALIA - UDC 2.217 2,2
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO 14.450 13,8 - PARTITO DEMOCRATICO 13.120 12,9 - +EUROPA 630 0,6 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 236 0,2 - ITALIA EUROPA INSIEME 231 0,2
PARISE FRANCO 3.217 3,1 - LIBERI E UGUALI 3.051 3,0
IULIANO FRANCESCA 1.223 1,2 - PARTITO VALORE UMANO 1.184 1,2
SCICCHITANO ALFREDO 873 0,8 - POTERE AL POPOLO! 839 0,8
PIRILLO DAVIDE 755 0,7 - ITALIA AGLI ITALIANI 717 0,7
AGOSTINACCHIO FABIO 512 0,5 - CASAPOUND ITALIA 482 0,5
MIRABELLI ELVIRA 424 0,4 - PARTITO COMUNISTA 408 0,4
SURACE CARMELA 349 0,3 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 313 0,3
CAVARRETTA ALFONSO 247 0,2 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 238 0,2
MENGORA GUGLIELMO 142 0,1 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 140 0,1
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