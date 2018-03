Scontro sulla statale 18, morto 63enne

Incidente mortale ieri mattina lungo la strada statale 18 in località Acconia di Curinga, in direzione Pizzo. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture, una Hyundai i10 e una Fiat 500, si sono scontrate frontalmente.

Uno dei due conducenti, Francesco Scevola di 63 anni, che è rimasto incastrato tra le lamiere della propria auto, è rimasto gravemente ferito e, dopo essere stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso, è deceduto nel nosocomio.

L’altro conducente, che era alla guida della Fiat 500, è invece rimasto ferito lievemente.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Caronte, per estrarre l'uomo dall'auto e l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito nell’ospedale di Catanzaro per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono anche sopraggiunti i carabinieri per le indagini del caso e l’Aci Global per rimuovere le vetture incidentate.

La strada statale 18 è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore, per consentire le operazioni di messa in sicurezza della strada e la rimozione dei veicoli.

Quello di ieri è l’ennesimo incidente mortale che si verifica sulla Statale 18, un’altra “strada della morte”.