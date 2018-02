Videoreporter aggredito e preso a pugni

Giuseppe Laratta, giornalista pubblicista e videoreporter dell'emittente televisiva calabrese LaC, è stato aggredito e colpito al volto a Crotone. Laratta era impegnato nella realizzazione di un servizio sul campo che la Croce Rossa sta allestendo su un terreno del Comune di Crotone per prestare aiuto ai senzatetto in questi giorni di freddo e gelo.

Il videoreporter è stato colpito violentemente al volto da un uomo che lo ha assalito alle spalle e ha tentato di strappargli di mano la telecamera. L'aggressore, che ha anche minacciato il giornalista rivolgendogli pesanti epiteti, si è qualificato come il figlio dell'ex custode del terreno sul quale è in allestimento il campo. Laratta ha presentato denuncia per l'aggressione subita alla Questura di Crotone.