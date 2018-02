"Usato e tradito da uno Stato indifferente"

Uno Stato che «usa e getta», che «non esita a buttarti in mezzo a una strada, pur se nel mio caso significherà condannarmi a morte certa. Non gli servo più, ma ciò non significa che non rischio la vita».

È amareggiato e anche molto arrabbiato Eugenio William Polito, 36 anni, ex imprenditore e da dieci anni testimone di giustizia. O meglio collaboratore di giustizia «perché nel 2008 c’è stato un errore nell’inserimento del programma e ho dovuto subìre anche questa umiliazione».

Ad agosto gli è stato dato il benservito con la revoca del programma di protezione. Provvedimento che riguarda anche il padre Domenico e contro il quale, attraverso l’avvocato Maria Claudia Conidi, è stato presentato ricorso al Tar Lazio. Al contempo anche la proposta di capitalizzazione non gli è stata accolta.

