Albero s'abbatte sulla strada, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri a Piscopio, dove un grande pino si è abbattuto su un’autovettura, danneggiandone altre due.

Il crollo dell’albero, che da oltre settant’anni abbelliva i giardinetti nelle vicinanze dell’ex delegazione comunale, per un soffio non ha provocato danni di maggiore entità e di estrema gravità. Infatti, nella strada adiacente alla villetta nel momento in cui il grande pino si abbatteva al suolo si trovavano molte persone in fila in attesa di dare le condoglianze ai familiari di una donna del luogo deceduta. E tra i residenti in coda, davanti all’abitazione della defunta, lo spavento è stato davvero tanto. All’improvviso, infatti, si sono praticamente visti sfiorare dai lunghi rami e, in particolar modo, dal grosso tronco del gigante verde che ha smesso di offrire frescura nel periodo estivo.

Fortunatamente il crollo della pianta non ha provocato feriti, ma soltanto danni soprattutto a un’autovettura che si trovava parcheggiata nei pressi della pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale i quali hanno dovuto prima fronteggiare un incendio in un’altra abitazione della frazione causato dalla canna fumaria.