In casa con l'arsenale, arrestato 44enne

I carabinieri di Nicotera hanno arrestato e posto ai domiciliari Salvatore Calogero, di 44 anni, per detenzione di armi. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, in località Casa Bianca, i militari hanno trovato 2 pistole, 1 fucile carabina, 1 carabina ad aria compressa, 9 serbatoi per pistola, 493 proiettili, 1 miccia esplosiva ed 1 ottica di precisione. Durante la stessa attività di controllo, inoltre, i carabinieri hanno trovato, nei pressi di un appezzamento di terreno, due buste di cellophane contenente in totale 225 grammi di marijuana, posta sotto sequestro a carico di ignoti. I carabinieri, poi, sono stati protagonisti di un episodio ancora da chiarire quando un drone ha sorvolato le zone dove erano in attività e poi ha dato vita a diverse manovre repentine arrivando in picchiata e costringendo i militari ad abbatterlo. L'oggetto è stato sottoposto a sequestro e sono state avviate indagini per identificare il proprietario. (ANSA)