Dipendenti spiati a Tropea, denunciato ristoratore

I carabinieri della Compagnia di Tropea, insieme ai militari della Cio del 14esimo Battaglione di Vibo Valentia, del Nil di Vibo Valentia e del Nas di Catanzaro, hanno effettuato controlli nelle zone urbane e rurali di Tropea e della vicina Drapia.

Il proprietario di una rosticceria-pizzeria è stato denunciato alla Procura di Vibo Valentia per avere installato impianti audiovisivi non autorizzati per il controllo a distanza dei lavoratori: elevata una salata sanzione. Nello stesso servizio, inoltre, i carabinieri hanno controllato 57 persone, 44 mezzi ed eseguito diverse perquisizioni: due domiciliari, quattro personali e tre veicolari. Inoltre hanno elevato sei contravvenzioni per violazione del Codice della strada.