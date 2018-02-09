Vibo, ecco tutti gli scrutatori

Politiche 2018
09/02/2018
ELENCO SCRUTATORI VIBO
SEZIONE N.1
SICARI FELICE 12.05.86
ZACCARIA NOEMI 21.07.97
COLACE CATERINA 29.04.90
GARA MARIANGELA CLELIA 09.07.77
SEZIONE N.2
LA GAMBA FRANCESCO 22.10.80
TACCONE GIUSEPPE 26.11.77
GIURGOLA TERESA 09.06.82
CALABRO' PATRIZIA 28.05.60
SEZIONE N.3
FACCIOLO ALESSANDRO 28.09.82
FORTUNA DOMENICO 12.07.82
GALATI DANIELA 12.12.82
CURELLO GIUSEPPE 22.09.90
SEZIONE N.4
LA GAMBA ANTONIO 19.07.79
FERRARI DOMENICO 06.12.90
CIRIMELLI ANTONIA 12.05.86
MALERBA SIMONA 23.12.80
SEZIONE N.5
LO BIANCO CRISTINA 29.09.85
LO SCHIAVO FEDERICA ROSSELLA 26.05.92
MASSARA GIUSEPPE 05.06.77
FIARE' VINCENZO 21.01.76
SEZIONE N.6 SEGGIO ORDINARIO
RUBINO MICHELINA 05.03.79
SICARI MARCELLA MONICA BEATRICE 25.08.77
CARIOTI LINA PAOLA 22.06.87
SICARI FRANCESCO 07.09.80
SEZIONE N.6 SEGGIO SPECIALE (SEDE CARCERARIA)
NASO FABIOLA 13.11.62
CASCASI MARIA ROSA 06.04.64
SEZIONE N.7
CILIBERTO PALMIRA 12.09.84
MIGNOLO GIUSEPPE 08.11.79
PUGLIESE SARA 12.09.96
BROGNA STEFANO 24.11.92
SEZIONE N.8
MIO GIULIA 07.09.95
MILASI GIOVANNI 14.01.73
GENOVESE FEDERICA 12.06.84
FEDELE MARISA CARMELA 31.05.61
SEZIONE N.9
BELLAMACINA GIUSI 21.12.75
VACCALUZZO FATIMA 03.06.79
MIGNOLO ENRICO 27.04.80
MIGNOLO DARIO 30.03.92
SEZIONE N.10
BALDO GIUSEPPE 20.01.81
SCRIVA GIUSEPPE 07.06.79
CONOCCHIELLA VINCENZO 26.09.93
CASTELLI MATTEO LUCIANO MARIA 12.12.95
SEZIONE N.11
LICASTRO DOMENICO 25.03.95
ALTIERI ARIANNA 26.05.96
ARTUSA FRANCESCA 23.05.85
BAGALA' FRANCESCA 29.09.92
SEZIONE N.12
GAMBARDELLA ROSA ANNA 11.11.74
NARO GIUSEPPE 19.12.88
FRASCINO ROSANNA20.06.71
DE RENZO SANTINA 31.10.75
SEZIONE N.13
DE RENZO ANNUNZIATA 19.09.84
GATTO GRETA 01.05.98
CAPONERO GIUSEPPE 13.06.56
FIORILLO MICHELA 26.05.89
SEZIONE N.14
CARNOVALE ANTONELLA 13.06.92
LO BIANCO GIUSEPPE 29.08.91
SILIPO MARIA CARMELA 08.04.93
LA GAMBA SAVERIO 25.11.93
SEZIONE N.15
BARONI LUIGI 23.02.69
COLOCA DANILO 07.03.91
CHIARAVALLOTI ALESSANDRO 29.01.91
MESSINA LAURA 22.5.91
SEZIONE N.16
CARNOVALE STEFANIA 01.04.87
MANDARADONI CARMELA 11.10.64
PULICARI LORENZO 11.06.98
RUSSO ROSARIA 02.01.77
SEZIONEN.17
FOCA NADIA 23.09.98
SCIARRONE MIRIANA 26.06.92
GIULIANI MARIO ROBERTO 14.10.77
CARIDA' FRANCESCO 26.11.89
SEZIONE N.18
LA BELLA GREGORIO 07.01.65
SERVELLO DOMENICO 02.03.83
FORTUNA BEATRICE 18.07.95
SIMIELE NICOLA 03.11.75
SEZIONE N. 19
NACCARI MARILENA 06.05.89
PIPERNO MICHELE 13.01.68
BARBALACO FRANCESCO 18.04.98
FEDELE MICHELA 05.10.85
SEZIONE N.20
NUSDEO SILVANA 07.02.59
CORIGLIANO FABIO SALVATORE 01.10.97
REITANO SERENA 18.07.90
TOMAINO LIBERATA 27.05.64
SEZIONE N.21
FRANZE' ANGELO 19.07.95
MOSCA ANDREA 09.04.92
PATANIA GREGORIA 09.12.78
SIRIANNI GIANLUCA 25.10.67
SEZIONE N.22
NUCERA GIACOMO 26.12.66
LIOY GIUSEPPE 09.06.88
FUSCA FRANCESCO 30.07.73
FIUMARA FORTUNATO 03.10.79
SEZIONE N.23
LO GATTO SIMONE 05.07.96
RAFFAELE ANNA 24.09.87
FERRARO DAVIDE 02.07.92
TAGLIACOZZO ANNA 23.03.90
SEZIONE N.24
VASAPOLLO GIANLUCA ANTONIO 31.01.73
REGIO MARIANNA 11.07.46
CASUSCELLI JESSICA 29.01.90
CILURZO ROSA 21.03.63
SEZIONE N.25
DI RENZO SILVANA 26.09.69
CAMMARATA IGNAZIO 03.08.64
DI RENZO VITTORIA 13.06.91
PASSALACQUA MAURIZIO ANTONIO 22.10.53
SEZIONE N.26
CURELLO MARIANGELA 18.01.95
PIPERNO ANTONELLA GIUSI 18.08.89
RUSSO IRENE DESIRE' 18.02.95
SAN GREGORIO SIMONE 20.05.88
SEZIONE N.27
CAGIGGI SILVIA 16.10.75
FORTUNA FEDERICA 14.07.93
MAZZEO NADIA 07.09.86
BROGNA LIBERATA 13.11.60
SEZIONE N.28
MURATORE MARIO SALVATORE 20.06.63
SABATO ANDREA 28.05.98
MAZZINI ENZO 04.12.91
RUSSO NICOLA 05.06.96
SEZIONE N.29
CURELLO MOIRA 10.04.90
IMPELLIZZERI ANTONELLA 20.07.89
COLACI CARMEN 10.04.95
MACRI' LUCIA 31.07.55
SEZIONE N.30
PARDEA FRANCESCO 22.07.87
LA BELLA MARIA 27.01.88
CURRAO ELEONORA ANTONELLA 21.05.72
POPILLO CONCETTA RITA 22.05.70
SEZIONE N.31
RITO NUNZIATINA 13.04.70
DI LEO TERESA MARIA 20.04.64
CONGESTRI' ALESSIO 03.11.91
TOMAINO ELENA 27.05.87
SEZIONE N.32
LICO ANNUNZIATA 27.01.59
RUSSO MARIAGRAZIA 16.02.78
PROCOPIO ISABELLA 27.08.76
CANNATA' MELINA 20.07.71
SEZIONE N.33
MIGALE FABIANA 08.10.74
BEVELACQUA RAIMONDO 15.07.59
FRANZE' SALVATORE 04.05.87
TAVELLA DANILA 29.05.81
SEZIONE N.34
LEONARDI EDWIGE 01.08.85
RUBINO MARIA GRAZIA 27.05.70
FRUCI TOMMASO 10.09.93
PATANIA ANNA MARIA 30.01.72
SEZIONE N.35
PALLAVICINI ROCCO 13.01.81
FOCA CATERINA 21.09.84
MESSINA VALENTINA 28.01.93
COMITO LORETTA 29.12.72
SEZIONE N.36
MARRAMAO SIMONA 19.03.97
MARRAMAO ALESSANDRO 31.08.92
MARINO ALESSANDRA 19.10.69
GRECO LUCA 17.07.66
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