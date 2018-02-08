Sorteggiati gli scrutatori, ecco l'elenco

Catanzaro
08/02/2018
Sono stati sorteggiati negli uffici elettorali del settore servizi demografici di Palazzo De Nobili, i trecentosettantadue scrutatori titolari e i centocinquanta supplenti che saranno impegnati nei novanta seggi e nelle sei postazioni speciali distribuiti sul territorio comunale in occasione delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. La commissione elettorale ha, dunque, proceduto alla nomina dopo aver effettuato il sorteggio tra i diecimiladuecento nominativi che compongono l’apposito elenco. “La funzione dei scrutatori nominati – ha ricordato il funzionario Franco Catanzaro – è obbligatoria e sono previste delle sanzioni per chi non ottempera secondo le disposizioni di legge. L’eventuale rinuncia va, tempestivamente, comunicata per iscritto all’ufficio elettorale di Palazzo De Nobili, che provvederà, come previsto sempre dalla normativa vigente, alla sostituzione attingendo dall’elenco dei supplenti”. Le lettere di nomina saranno notificate nei prossimi giorni al domicilio comunicato all’atto della domanda presentata dagli aspiranti scrutatori. Per ogni seggio saranno nominati quattro scrutatori. Due quelli impiegati nei seggi speciali.
ABIUSO ANNA MARIA 43
ACETO EMANUELE 37
AGOSTO ANDREA 8
AIELLO CLAUDIA 80
AIELLO LINO LUCA 83
ALFIERI FLAVIANA 60
ALFIERI NUNZIA 77
ALFIERI PAOLA 58
ALOI ALESSANDRA 48
ALOI VALENTINA 55
AMBROSIO DILETTA 41
AMBROSIO GIOVANNA 33
ANDREACCHIO MARIANNA 54
ANGOTTI MASSIMO 43
ANTONINI GIUSEPPE 81
APOLLO BENITO 65
ARCURI ANTONELLA 72
ARENA MARISA 86
BADOLATO MATTEO 29
BAGNATO ANTONELLA 90
BARBAGALLO ANNA MARIA 50
BARBERIO ALESSIA 86
BATTAGLIA GIORGIA 43
BELCASTRO SALVATORE 26
BENVENUTO EMANUELA 19
BIANCO ANTONIO 4
BIANCO CAROLINA 74
BIANCO ROSA 77
BIANCO VITALIANO 62
BIFANO NICOLA 36
BOCCUTO ROSARIA 71
BORELLI EMANUELE 76
BRUNO IVANA 34
BUDACE RAFFAELE 75
BUFFA GIUSEPPINA 80
BULLOTTA SIMONA 12
CACIA GIANFRANCO 11
CACIA MICHELE 25
CAGLIOSTRO ALESSIA 84
CAGLIOTI CHIARA 7
CAIAZZA DANIELA 85
CALABRESE ROSARIANTONELLA 10
CALIO' DEBORA 67
CALIO' FRANCESCO 66
CALLAGIONDA MARIAROSA 79
CAMPISE ROBERTO 76
CANINO LUIGI 16
CANINO ROSA 15
CAPASSO CLAUDIO 71
CAPASSO FLORIANA 27
CAPELLUPO EUGENIO 11
CARDAMONE ANNA 17
CARDAMONE DARIO 22
CARDAMONE PAOLO 54
CARE' ALESSANDRO 70
CARE' ANNA 60
CARE' VITALIANO 33
CAROLEO ANTONIO 12
CAROLEO FABRIZIO 14
CAROLEO ROBERTO 24
CARUSO ANNALISA 47
CASALENUOVO CATERINA 78
CATRAMBONE VINCENZO 44
CAVALLARO ROSALBA 31
CELANO SALVATORE 85
CELI MASSIMO 7
CELI VITTORIA 35
CELIA IVAN 59
CELIA ROBERTA 65
CHIARAVALLOTI ROSANNA 68
CHIARELLA ANNARITA 44
CHIARELLA LORENA 90
CHIRIACO DOMENICO 70
CIRACO' MARINA 30
COLACIONE CONCETTA 960
COMBERIATI SARAH 41
CONIGLIO EMANUELA 52
CONSOLO MARIACONCETTA 89
CORAPI ERIKA 21
CORAPI LUISA 60
CORASANITI MARIA TERESA 57
CORIGLIANO ROSARIA 61
COSCO ANNAMARIA 79
COSTA MARIANTONIETTA 55
COSTA ROSSANA 40
COSTA SARA 58
COSTABILE GEMMA MARIA 14
COSTANTINO CATERINA 12
COSTANTINO DEBORA 64
COSTANTINO GIUSEPPINA 27
COSTANTINO PASQUALE 36
COSTANZO ROSALBA 58
COSTANZO VALERIA 21
CRINITI RITA 38
CRISTIANO ALFREDO 34
CRISTIANO ANGELO 35
CRISTIANO MARIA RITA 37
CRITELLI CHRISTIAN 18
CRITELLI CRISTINA 78
CRITELLI DOMENICO 14
CUFFARI ANGELO 10
CUNDO' NICOLA 42
CURTO ANGELO 6
CURULLA GIUSEPPINA 50
CUSTO MARGHERITA 67
DE GRAZIA ANTONIO 91
DE MUNDA ANTONELLA 75
DE VUONO CINZIA 47
DENARO FRANCESCO 83
DEROSSI DANIELE 918
DI PISA SILVANA 81
DOLCE MARIATERESA 77
DONATO LOREDANA 78
ELIA ROSA 32
ESPOSITO FRANCESCO 28
FABIANO FEDERICA 49
FALVO ALESSANDRO 929
FERA DONATELLA 51
FEROLETO MARCELLINO 52
FERRAJUOLO IOLANDA 30
FLAUTI DANILO 2
FLORA GIOVANNA 63
FOCA' ANTONIA 74
FODERO MARIA TERESA 13
FOLINO TIZIANA 11
FONTANA PIETRO 52
FRUSTACI ANDREA 2
FULCINITI GIANLUCA 42
FULCINITI IVAN 56
FULCINITI MARIA ROSA 18
FULCINITI ROSALBA 40
FURRIOLO ROSARIA 75
GAGLIANESE SONIA 26
GAGLIARDI MELANIA 59
GALERA PAMELA 25
GALIMI GIUSEPPE 7
GALLELLI ANNA 50
GALLO ANTONIA 33
GALLO FRANCESCO 66
GALLO ROBERTA 20
GENTILE GIUSEPPE 46
GERMINARA FRANCESCO 6
GIGLIOTTI ISIDORA 954
GIRONDA VERALDI ANDREA 68
GIULIANO GIOVANNI 12
GRANATO FRANCESCO SAVERIO 30
GRANDE ALESSANDRA 81
GRASSO MARIA ANTONIETTA 16
GRECO ANNA MARIA 43
GRECO PAOLO 88
GUZZI ANTONIA CARLA 88
IIRITANO VINCENZO 2
IOZZO MARIA GRAZIA 29
LA SORTE BARBARA 45
LACROCE ANTONIO CARLO 64
LAFACE DANILO 19
LAFACE FRANCESCO 8
LAGONIA LOREDANA 59
LAMANNA FRANCESCA 72
LAMANNA SALVATORE 5
LAMANNA SARA 41
LAMOREA MASSIMO 84
LAUDADIO SHARON 48
LAUREANA FRANCESCO 76
LAVECCHIA BARBARA 83
LE GRAZIE FRANCESCO 80
LEPERA MASSIMILIANO 29
LEVATO MIMMO 15
LICASTRO FILOMENA 44
LIOI ERMELINDA 22
LIROSI MARIA 83
LO IACONO STEFANO 40
LOMBARDO ANTONELLA 32
LONGO ANTONIO 63
LOPRETE DOMENICO FRANCESCO 62
LOPRETE EMMA 65
LOPRETE ROSANNA 5
LOSTUMBO MARIA TERESA 85
LOSTUMBO MIRIAM 8
LOTITO ROBERTO 6
LUPIA ANGELO 5
MACRILLO' MARTINA 91
MADIA CLAUDIA 86
MADIA MARIA GRAZIA ANNUNZIATA 15
MAGRO ALESSIO 49
MAIMONE ILARIA 28
MALACARIA CHIARA 35
MANCUSO GIOVANNA 89
MANFREDI DANIELA 1
MANNELLA CHRISTIAN 24
MARASCO MELANIA 51
MARCELLINO ANDREA 70
MARETTA RITA 24
MARINO MARCO 38
MARINO UMBERTO 63
MARRELLA STELLA 9
MARTINO ANTONIO 79
MARTINO BRUNO 48
MARTINO ELISA 68
MASCIARI BARBARA MARIA 87
MASSARA ANTONINO 45
MASTRANGELO EMILIA 81
MASTRANGELO FERNANDO 82
MATARAZZO ANTONELLA 24
MATARESE MAURA 38
MAURO ROSA LUCIA 88
MAZZEI GIOVANNI 75
MELLACE ROSARIA 55
MENSICA ROSSELLA 56
MERANTE ANTONIO 87
MERANTE LEANDRO 65
MERANTE ROSSELLA 64
MERCURIO ANTONELLA 87
MERCURIO ANTONIO 27
MIRARCHI ROSA LUCIA 69
MIRTO MATTIA 3
MODUGNO ANNAMARIA 53
MONGIARDI DANIELA 53
MONGIARDO GAETANIA 3
MONIACI VERUSKA 82
MONTESANO ANNA 57
MORETTI TIZIANA 77
MUNGO IVAN ANTONIO 31
MUSCA PAOLA 4
NAPOLITANO LUCA 3
NARCISO DANIELA 84
NICEFORO RACHELE 59
NICOTERA RITA BRUNA 28
NIGRO CINZIA 17
NIMPO FULVIA 54
NISTICO' ANTONELLA 73
NISTICO' PAOLO 36
NOCERA MARIA 84
OLIVERIO CATERINA 14
OMBRELLA VALTER 74
OPPEDISANO MARIA 91
ORIOLO ANNA 1
PACE STEFANO 70
PALAIA PAOLO 928
PAONESSA ANDREA 39
PAONESSA ILENIA 67
PAONESSA VALERIA 71
PAPPAIANNI MORENA 20
PARENTELA VANESSA 16
PARISI BRUNELLO 46
PARTENOPE MAURILIA 39
PASSALACQUA GIOVANNI 69
PAVONE ANNARITA 85
PEPE MICHELE 62
PERLONGO MELANIA 16
PERRICELLI SILVIA 46
PETTINATO RITA 61
PINGITORE MARIA LUISA 47
PIRRONE CATERINA 925
POSCA LIDIA 56
POSELLA HELENA 68
PRESTERA' MONICA 66
PRESTIGIACOMO FORTUNATO 52
PROCOPIO DEBORAH 21
PROCOPIO EMANUELE 44
PROCOPIO LUCIANO 69
PROCOPIO PIETRO 54
PROVENZANO ANNA 18
PUGLIANO NINNA 34
PUGLIESE MANUEL 87
PUGLIESE MARIA 55
PULICANO' PATRIZIA 15
PULLANO GIUSEPPE 49
PUNGILLO GIANFRANCO 45
QUIRINO ANGELA 13
RAFELE ROSANNA 18
RAFFAELE IOLANDA 53
RAIONE GIULIO 51
RAIONE MANUEL 89
RANIERI GESUZZA 35
RANIERI LUIGI 31
REMORGIDA FRANCESCO 64
RENNA SABRINA 4
RICCA ANTONELLA 17
RICCELLI FRANCESCO 53
RICCELLI MARIALUISA 5
RICCELLI ROBERTA 48
RIZZICA ILENIA 90
ROCCA GIOVANNA 39
ROCCA MARIA 38
ROMANI ROSA 51
ROMEO ANNUNZIATA 66
ROMEO UMBERTO 42
ROTELLA CINZIA 26
ROTELLA GIOCONDA 22
ROTELLA MARIA LAURA 42
ROTUNDO ANNA 929
ROTUNDO FRANCESCO 40
ROTUNDO FRANCESCO 34
ROTUNDO LAURA 20
ROTUNDO LUIGI 56
ROTUNDO SALVATORE 928
RUBINO STEFANIA 31
RUFFO LAURA 32
RUGA DANIELA 954
RUGA VITTORIA 19
RUGGIERO ANNA MARIANA 960
RUNCA ALESSANDRA 72
RUSSO MARIA LUCIA 82
RUSSO MATTIA 3
SABATO FRANCESCO 918
SANDULLI NICOLA 10
SANTISE CLAUDIO 69
SANTISE DINO 1
SCALISE FRANCESCA 26
SCAMARCIA ROSA 19
SCARFONE SIMONE 25
SCARFONE VITALIANO 20
SCARPINO ROMANA 32
SCATURCHIO MARIANNA 47
SCHIPANI ANASTASIA 6
SCORZA ASSUNTA CINZIA 91
SCORZA ELENA 86
SCOZZAFAVA STEFANIA CINZIA 7
SCUMACI ANNA TERESA 61
SELVAGGIO ALESSANDRO 60
SENESE IMMACOLATA 30
SESTITO MELANIA 33
SEVERINO FRANCESCA 2
SGRO' MARIA ANGELA 4
SICILIA SABRINA 28
SILIPO GIACINTA 13
SILVANO MARIANNA 62
SIMONE LAURA 8
SINOPOLI RITA 22
SIRIANNI EMILIA 13
SIRIANNI FRANCESCA 82
SMIRAGLIO VINCENZO 37
SPAGNOLO ANTONIO 11
SPINELLI SALVATORE 72
SQUILLACE FRANCESCO 71
SQUILLINO TOMMASO 10
STARACE GEROLAMO 925
STRIPPOLI CARLO 76
TALARICO CARLA 29
TALARICO MAURIZIO 58
TALOTTA ANTONIO 1
TAMME' TEA 37
TARSITANI ALBERTO 49
TASSI BRUNA 9
TASSONE DIANA 57
TIMPANO UMBERTO 90
TIRINATO MAURIZIO 73
TOLOMEO DAVIDE 36
TOMASELLO NUNZIATELLA 45
TRAPASSO ADA 89
TRAPASSO MARIA TERESA 21
TREBIAN BRUNO 9
TRINO ASSUNTA 9
URIZIO SABRINA 39
URSINO LUCA 73
VALASTRO MARCO 79
VALLE CONCETTA 27
VARTOLO RAFFAELE 61
VAVALA' FEDERICO 74
VENTURA GIUSEPPE 67
VERALDI MICHELA 50
VERALDI RAFFAELE 25
VERALDI VITALIANO 17
VERGATA ANTONIO 88
VINCIGUERRA SARA 78
VIOLA ANNA MARIA 73
ZACCANELLI MARIA ROSARIA 80
ZANGARI FRANCESCA 57
ZINZI SERAFINA 63
ZINZI WALTER 46
ZURLO MARZIA 41
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