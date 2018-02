Truffava anziani in chiesa ma è stato arrestato dai carabinieri a Lamezia Terme. Michele Zacchino, di 47 anni, di Palermo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di truffa aggravata. Dopo la convalida gli è stato imposto l'obbligo di dimora a Sarnico (Bergamo) dove risulta domiciliato. Nelle chiese si presentava con portamento distinto, con al seguito lettere con le quali dimostrava referenze frutto di anni di asserita partecipazione ad associazioni di volontariato. Grazie ad una dialettica brillante, conoscenze del mondo ecclesiastico, padronanza dell'ambito del volontariato, si guadagnava la fiducia dei fedeli convincendoli a dare un'offerta a fine messa. La Curia di Lamezia si è insospettita ed ha avvertito i carabinieri. In una chiesa del circondario, i militari hanno ripreso la prolusione dell'uomo poi lo hanno bloccato. Nella sua auto sono stati trovati attestati falsi, 1.500 euro in contanti e una serie di carte di credito, carnet di assegni e libretti di deposito.