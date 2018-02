Incendiata l'auto di un'insegnante

Un’altra notte di fuoco nel centro della città, dove l’auto di una insegnante del Liceo scientifico, C.C. di 47 anni, è stata data alle fiamme. Intorno all’una di notte, un incendio, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti degli agenti della Squadra Mobile, ha avvolto la macchina, una Peugeot 106, che si trovava parcheggiata in piazza Michele Morelli, distruggendo il vano motore.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le fiamme, evitando che si propagassero alle auto vicine. Non è la prima volta che l’insegnante, compagna di un giornalista anch’egli vittima di intimidazioni, finisce nel mirino di malviventi e, infatti, è la seconda automobile di proprietà della stessa che viene incendiata. Sul caso ha avviato le indagini la Polizia, a cui la donna ha presentato denuncia, che sta acquisendo anche le immagini delle telecamere installate nella zona.