Resort offre 400 posti di lavoro

Comincia da qui la selezione di personale da impiegare nella prossima stagione anche per il resort “Club Esse Sunbeach”. Dalla Bit di Fieramilanocity, che si terrà dall’11 al 13 febbraio prossimi, dove sarà presente anche un “pezzo forte” di Squillace, il “Sunbeach”, partono gli “open day” per la selezione di ben 400 lavoratori nel settore turistico da inserire nelle strutture “Club Esse”. I cinque profili più richiesti sono i tecnici audio-luci, gli scenografi, i coreografi, gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi (in particolare tennis, tiro con l’arco e fitness), i capi animazione, i musicisti, i ballerini, i costumisti, gli assistenti bagnanti, gli addetti alle boutique, ma anche per il settore più strettamente alberghiero: nelle aree ricevimento, manutenzione, economato, cucina, servizio in sala e al bar. Al “Sunbeach” di Squillace si terranno due “open day” il 3 e il 4 marzo prossimi, nel corso dei quali si prevede di selezionare 80 lavoratori, da impiegare non solo nella struttura squillacese, ma anche in quella presente a Mandatoriccio (Cosenza)

