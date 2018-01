Sorpresi dai carabinieri a tagliare alberi, arrestati

Avevano abbattuto alberi di alto fusto, per ottenere circa 250 quintali di legna, all'interno di una zona protetta ricadente nel territorio del Parco naturale regionale delle Serre. Tre persone David Ciurlia, di 32 anni, Simone Papa(32) e Mihai Dumbrava (35) sono stati arrestati a Gerocarne e posti ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di furto. I tre sono stati sorpresi dai militari della Stazione di Soriano Calabro, che hanno operato con l'ausilio dello squadrone eliportato Cacciatori nell'ambito di un'attività contro il taglio abusivo di alberi in area protetta. I militari, nel corso dell'attività svolta grazie all'attività informativa dei Carabinieri forestale, hanno sorpreso i tre in località Colle Monaco di Ariola e li hanno bloccati rendendo loro impossibile ogni via di fuga. Il legname, le motoseghe utilizzate e il piccolo autocarro utilizzato per il trasporto del legname sono stati posti sotto sequestro.(ANSA)