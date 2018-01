SS 106, muore a 82 anni falciato da un suv

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, ancora tutta da verificare, effettuata dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, guidati dal capitano Alberico De Francesco, pare che l’uomo avesse lasciato la propria macchina a margine della strada, direzione Crotone, in una piazzola di sosta situata di fronte un distributore di carburante, quindi avrebbe attraversato la pericolosa arteria per recarsi in una macelleria. In ogni caso l’esatta dinamica deve essere ancora stabilita. All’uscita, però, sarebbe avvenuto il dramma. Mentre l’uomo stava attraversando la statale 106 è sopraggiunto un suv Mitsubishi Pajero, condotto da un giovane residente a Cropani, che lo ha investito mentre viaggiava nella corsia direzione Catanzaro, in una zona scarsamente illuminata. L’automobilista si è subito fermato ed ha prestato i primi soccorsi, ma per l’anziano ormai non c’era più nulla da fare.

