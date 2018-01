Colpi di pistola contro la vetrata di un fruttivendolo

Sono due colpi di pistola ad aver scheggiato la vetrata esterna di un negozio di frutta e verdura lungo via Claudio Crea, a pochi passi dall’incrocio con via Mario Nicoletta. I colpi d’arma da fuoco con tutta probabilità sono stati esplosi nella notte tra mercoledì e giovedì; non sono riusciti a perforare gli spessi vetri esterni dell’esercizio commerciale (che è privo di saracinesca) ma li hanno scalfiti in due punti. Del danneggiamento si è accorto, qualche tempo dopo l’apertura, chi lavorava nel negozio, che è intestato ad un 54enne di Crotone. Chiesto l’intervento della Polizia, sul luogo nell’immediato è intervenuto personale della squadra Volante diretta da Corrado Caruso, mentre gli agenti della Polizia scientifica hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Le indagini sono, quindi, passate alla Squadra Mobile della Questura di Crotone, guidata da Nicola Lelario, che per il momento sta indagando in ogni direzione; al vaglio anche le videoriprese di alcune telecamere installate lungo la strada, un luogo centralissimo, a poche centinaia di metri – tra l’altro - dal Tribunale di Crotone. Gli agenti stanno, insomma, raccogliendo elementi che possano far comprendere con maggiore chiarezza se i due colpi di pistola possano configurarsi come l’ennesimo episodio legato al racket, piuttosto che di un danneggiamento legato a questioni personali o, ancora, dell’azione di alcuni balordi.