Vessava famiglia, arrestato 32enne

Nella serata di ieri i Carabinieri di Joppolo, a conclusione di attività investigativa avviata dallo scorso agosto e riguardante tutti i danneggiamenti e gli atti intimidatori nei confronti di una famiglia di Coccorino, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del 32enne Carmelo Falduto. Lo stesso, secondo la certosina attività dei Carabinieri, sarebbe sempre stato il responsabile di tutti i gravi fatti accaduti nella piccola frazione di Joppolo (nel Vibonese), individuando anche il motivo di tali scellerati atti, riguardanti questioni familiari su cui sono tuttora in corso altri accertamenti da parte dei Carabinieri. I militari, che già a novembre avevano pienamente ricostruito la dinamica, avevano ottenuto dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia l’emissione di un provvedimento di divieto do avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima; quasi subito, però, registrando la mancata osservazione del provvedimento, hanno raccolto tutti gli elementi per poter dimostrare la presunta pericolosità del 32enne, ottenendo infine, nella giornata di ieri, il provvedimento a carico di Falduto. Gli accertamenti ulteriori dei Carabinieri andranno a scavare ancora di più nei motivi che avrebbero portato l'uomo a questa escalation di violenza che, si spera, abbia ora termine.