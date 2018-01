Auto fuori strada, muore un dentista

Incidente mortale ieri pomeriggio sulla strada consortile di Crotone che collega la città alla S.s. 106. A perdere la vita è stato Francesco Brancati, dentista 61enne originario di Cerenzia (piccolo comune della provincia pitagorica), che intorno alle 16.30 è uscito di strada mentre viaggiava in direzione nord alla guida della sua auto, una Porsche Carrera Turbo di colore grigio. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato proprio un malore a fargli perdere il controllo della vettura. Brancati, un pluriinfartuato, in passato era già stato colpito da ben quattro attacchi cardiaci. Nel pomeriggio di ieri, dopo aver consumato il pranzo in un noto ristorante della costa crotonese, l’uomo con ogni probabilità è stato colpito da un malore che alla fine gli è risultato fatale. L’automobile della vittima è andata così ad infrangersi contro la cosiddetta “villetta degli innamorati”, la zona prospiciente al mare che costeggia l'arteria consortile, alle spalle dell'ex area industriale della città. A nulla è servito l'intervento immediato dei sanitari del 118, i quali hanno potuto soltanto constatare l'avvenuto decesso dell’uomo.

