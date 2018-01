Un grande Crotone sbanca Verona

Verona-Crotone 0-3. Successo prezioso in chiave salvezza per i calabresi, che, sbancando il Bentegodi, hanno aggiunti tre punti pesanti in chiave salvezza, inguaiando gli scaligeri. Di Barberis, nel primo tempo , e di Stoian e Ricci nella ripresa le reti dei pitagorici. Nel Verona espulso Zuculini. Il Crotone ha due punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dalla Spal. Nel prossimo turno, il Crotone ospiterà il Cagliari.