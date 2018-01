Morta la donna investita sabato scorso

È morta stamani nell'ospedale di Vibo Valentia Rosina La Gala, la donna di 86 anni rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sabato scorso in via Longobardi. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dopo aver subito un intervento chirurgico di asportazione della milza a causa dell'impatto con l'auto guidata da un 55enne di Vibo, indagato per omicidio stradale.

La donna stava salendo a bordo dell'auto sulla quale si trovava la figlia, quando è stata investita dalla vettura dell'indagato che ha perso il controllo dopo un urto con un'altra vettura.