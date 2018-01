'Ndrangheta, si dimette vicepresidente provincia

Il vice presidente della Provincia di Crotone, Armando Foresta, ha reso noto di essersi dimesso "in maniera irrevocabile" dalla carica "per effetto della vicenda giudiziaria che ha coinvolto, tra gli altri, il presidente della Provincia, Nicodemo Parrilla". La decisione è stata comunicata al segretario generale dell'ente, Paolo Lo Moro, e alla Prefettura di Crotone. Si tratta di dimissioni dalla carica di vice presidente, ma non da quella di consigliere. Una decisione che si uniforma alla determinazione di tutti gli altri consiglieri provinciali che si sono riuniti, esprimendo all'unanimità la volontà di rassegnare le dimissioni ma "solo dopo - é detto in un comunicato - l'approvazione del Rendiconto 2016 e del Bilancio previsionale 2017. E ciò unicamente al fine di consentire la prosecuzione dell'attività amministrativa ed istituzionale dell'ente, nonché per rassicurare anche il personale dipendente". I consiglieri provinciali che hanno annunciato le dimissioni sono, oltre ad Armando Foresta, Gennaro Le Rose, Renato Carcea, Vincenzo Lagani, Dionigi Fera, Vincenzo Secreti, Mario Megna, Giampiero Amato, Samuele Albanese e Paola Carvelli, scelti dai consigli comunali del territorio con elezioni di secondo livello. (ANSA)