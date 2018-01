Danneggiano distributori alimenti, denunciati minorenni

Due quattordicenni sono stati denunciati dai carabinieri alla Procura della Repubblica dei minorenni di Catanzaro con l'accusa di avere danneggiato nella tarda serata di ieri a Tropea, con pugni e calci, alcuni distributori automatici di alimenti. Ai danneggiamenti hanno partecipato tre tredicenni nei confronti dei quali non é stato adottato alcun provvedimento, se non la semplice segnalazione ai genitori del loro comportamento, perché non imputabili. I minori coinvolti negli episodi, tutti del posto, sono stati identificati grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza. (ANSA)