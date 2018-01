Senz’acqua, oggi e domani scuole chiuse

È slittato di ben due giorni il rientro a scuola degli studenti catanzaresi a causa dell’interruzione della fornitura d’acqua, annunciata da Sorical nei giorni scorsi. La quasi totalità dei rubinetti della città rimarrà oggi a secco per l’intera giornata e possibili disagi potrebbero registrarsi anche domani.

Sulla scorta della comunicazione arrivata dalla società che gestisce le condotte, il sindaco Sergio Abramo ha disposto la sospensione delle attività didattiche per oggi e domani. Una misura che in concreto ha avuto come effetto quello di far slittare di qualche giorno il rientro degli studenti dalle vacanze natalizie, ma che non è stata accolta favorevolmente dalle famiglie. In molti si domandano, infatti, se l’intervento in programma ormai da oltre un mese non potesse essere calendarizzato durante il weekend o a cavallo delle festività proprio per evitare la chiusura delle scuole.

