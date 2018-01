Omicidio Mazza, gli indagati dal Gup

A circa un anno esatto dall’omicidio di Rosario Mazza, di 22 anni e dal tentato omicidio di Simone Mazza (all’epoca di 17 anni) – avvenuto la sera del 19 gennaio 2017 ad Acquaro – gli indagati si presentano davanti al gup del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli. Per martedì prossimo, infatti, è in programma la prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm nei confronti di Alessandro Ciancio, 23 anni, di Piani di Acquaro (reo confesso del delitto del coetaneo), del padre Cosimo Ciancio e del fratello Giuseppe, nei confronti dei quali il gip non aveva accolto la richiesta di applicazione della misura cautelare. Padre e figli sono difesi dall’avvocato Bruno Ganino e dall’avvocato Giovanni Vecchio.

Leggi qui il resto dell'articolo: http://edicoladigitale.gazzettadelsud.it/gazzettasud/includes/shop/