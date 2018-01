Escavatore in fiamme e auto danneggiate

Un escavatore parcheggiato all'interno di un cantiere edile nel territorio di Ionadi è stato danneggiato, nella notte, da un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il mezzo da lavoro si trovava all'interno dell'area dove si stavano svolgendo degli interventi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno spento le fiamme. Sono in corso indagini per accertare la natura dell'incendio. Altri quattro roghi, sempre nella notte, hanno interessato altrettante autovetture a Mileto, Tropea e Dasà. In quest'ultima circostanza, il rogo ha interessato la vettura di un giovane del posto da tempo emigrato in Germania e tornato in paese per trascorrere le festività natalizie. Le indagini per accertare la natura dei roghi sono state avviate da carabinieri e polizia. (ANSA)