Aeroporto, Sacal prende tempo mentre la città chiede risposte

Si riunirà molto probabilmente soltanto alla metà di gennaio il consiglio di amministrazione di Sacal. Non ci sarà insomma nessuna riunione urgente per far fronte alla situazione di emergenza che si è creata a Crotone. Sembrano voler prendere tempo i vertici di Sacal che a quanto pare, non sono ancora rientrati dalle ferie, almeno questo è quello che è stato possibile apprendere.

Eppure dal ministro Graziano Delrio al sindaco di Crotone Ugo Pugliese, passando per la deputazione calabrese e per il presidente della Regione Oliverio, tutti hanno chiesto al presidente del Cda di Sacal Arturo De Felice una spiegazione in relazione all’annuncio di Flyservus di annullare tutti i voli previsti da e per Crotone fino al prossimo 26 marzo.

Il resto dell'articolo: http://edicoladigitale.gazzettadelsud.it/gazzettasud/includes/shop/