Auto finisce in scarpata

Un’auto è finita in una scarpata rimanendo impantanata. La donna che era alla guida ha perso il controllo del mezzo sotto la pioggia battente e il forte vento. Una telefonata e subito sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Caronte nei dintorni di Gizzeria. In sostanza l’autista in completa confusione per la scarsa visibilità ha imboccato per errore una strada sterrata resa un pantano dalla pioggia. I passeggeri sono stati portati tutti in salvo.

Diversi gli interventi anche sulla fascia costiera dove il mare da giorni sta battendo con grande forza continuando a fare danni laddove era già stato abbondantemente distrutto tutto. Come sul lungomare di Nocera Terinese ormai praticamente cancellato dalle mareggiate. Le strutture scoperte, pezzi di cemento, tubature e cavi di ferro, adesso sono un pericolo costante sulla spiaggia.