Maltempo, vento forte e pioggia in Calabria

Vento forte e pioggia nelle ultime ore in Calabria. Ad essere particolarmente colpite dal maltempo la provincia di Catanzaro e la fascia del basso Ionio reggino. A Catanzaro tante le squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale impegnate per tutta la notte. Numerosi gli alberi abbattutosi sulla sede stradale assieme a pali dell'illuminazione pubblica e della Telecom. Nel capoluogo il vento ha procurato il distacco di un cavo Enel dell'alta tensione che ha sfiammato pericolosamente nelle vicinanze di alcune abitazioni. Divelti cartelloni pubblicitari che si sono riversati su autovetture parcheggiate o sfiorato quelle in transito. Alcuni pannelli di copertura dell'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio si sono distaccati senza creare danni. A Gizzeria, i vigili sono intervenuti per soccorrere gli occupanti di un'auto che aveva imboccato per errore una strada sterrata rimanendo bloccata. Alberi abbattuti dalla forza del vento anche tra Condofuri e Bianco, nel reggino.