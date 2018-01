Capodanno con la ruspa in banca

Hanno tentato di asportare lo sportello bancomat della filiale della Banca del credito cooperativo catanzarese a Sellia Marina infrangendo la vetrata del locale con una ruspa, ma sono stati messi in fuga dai carabinieri. E' successo poco dopo la mezzanotte. Alcuni banditi, dopo avere rubato una pala gommata dal parcheggio sul retro di una ditta di antinfortunistica, si sono presentati davanti alla banca con passamontagna in testa e guanti per nascondere potenziali impronte. Un carabiniere libero dal servizio che abita in zona, però, affacciandosi al balcone ha notato strani movimenti ed ha avvertito i colleghi. Una gazzella del radiomobile, in pochi minuti è giunta sul posto. I banditi, sentendo la sirena sono fuggiti ma senza riuscire ad asportare il bancomat. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso e analizzando il materiale repertato alla ricerca di tracce biologiche che possano fornire un aiuto a identificare i banditi.