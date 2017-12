Natuzza, Fondazione decimata

Paravati

Si va verso il rinnovo di sette componenti su dieci del consiglio d’amministrazione della Fondazione ”Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, tanto cara a Natuzza Evolo. Tutto questo alla luce delle dimissioni del presidente facente funzioni di Marcello Colloca, cui sono seguite negli ultimi giorni anche quelle dei componenti del consiglio d’amministrazione Mario Cortese e Domenico Antonio Crupi e dei tre rappresentanti del collegio dei revisori, presieduto da Enzo Morelli.

Per sabato 20 gennaio alle 15,30 in prima chiamata e per le 16,30 in seconda convocazione è stata, infatti, indetta l’assemblea dei soci fondatori dell’ente morale con all’ordine del giorno la nomina di sette amministratori, in sostituzione dei due rinunciatari (il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Luigi Renzo e il parroco di Paravati), dei già dimessi padre Michele Cordiano (tesoriere) e don Pasquale Barone, che ha rivestito fino a qualche mese fa il ruolo di presidente, nonché dei dimissionari Colloca, Cortese e Crupi.

