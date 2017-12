Morto l'imprenditore Vincenzo Restuccia

E' morto questa mattina Vincenzo Restuccia, 77 anni, imprenditore edile e già sindaco di Rombiolo. Restuccia soffriva da tempo di problemi cardiaci, tanto da essere costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Esponente della Democrazia Cristiana, per molti anni ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Rombiolo e per dieci, dal 1985 al 1995, quella di primo cittadino.

Le imprese edili di Restuccia hanno dato lavoro a centinaia di persone in Italia ed all'estero, dove aveva un buon mercato. Negli ultimi anni, però, le imprese di Restuccia avevano registrato gravi difficoltà finanziarie, anche a causa, come più volte denunciato dallo stesso Restuccia, dei ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici. Restuccia fu anche editore della tv "Rete Kalabria", storica emittente vibonese in seguito diventata l'attuale "LaC".