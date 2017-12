Investe con l'auto per vendetta un extracomunitario, arrestato

Tentato omicidio ai danni di un extracomunitario investito con un fuoristrada per vendicare l'aggressione subita dal figlio. Con questa accusa i carabinieri della Stazione di Briatico, nel Vibonese, hanno tratto in arresto un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine. Alla guida del suo fuoristrada si è scagliato contro un extracomunitario in bicicletta e, alla vista dei carabinieri, ha tentato inutilmente la fuga.

L’extracomunitario è stato sbalzato dalla sella della bicicletta finendo su un’aiuola. L’auto, priva di assicurazione, conteneva pure una mazza in legno e due machete. Poco prima, il figlio dell’uomo, aveva fermato una pattuglia dei carabinieri per chiedere aiuto denunciando di essere stato aggredito con delle pietre da alcuni extracomunitari che avevano centrato la sua auto. L'arrestato comparirà domani dinanzi al Tribunale di Vibo per il processo con rito direttissimo e la convalida dell’arresto.