Auto si ribalta, paura a Santa Maria

Hanno riportato solo ferite lievi gli occupanti di un'auto che si è ribaltata a Catanzaro dopo essersi scontrata con un'altra vettura. L'incidente stradale, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte di Carabinieri e Polizia stradale, è avvenuto nel quartiere Santa Maria del capoluogo in corrispondenza di un incrocio. Sul posto ha operato una squadra dei vigili del fuoco. Il conducente e le altre persone a bordo della vettura che si ribaltata su un fianco sono stati soccorsi dagli operatori del Suem 118 e condotti nel pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio. Le loro condizioni non sono gravi. Disagi si sono registrati per la viabilità stradale in tutta la zona interessata.(ANSA)