Chirurgo si dà malato all’Asp ma va ad operare in privato

Lamezia Terme

Non può lavorare in ospedale per un infortunio sul lavoro, ma lo fa in un studio privato, e pure in nero. Il chirurgo lametino, F. C., è stato però beccato dalle Fiamme gialle che l’hanno arrestato per truffa aggravata e false attestazioni. Il Gip del Tribunale lametino non ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il medico. Secondo il giudice mancano le esigenze cautelari essendo state acquisite le prove della truffa e non trattandosi di una persona pericolosa.

Lo specialista presta attività parasubordinata nell’Asp di Lamezia con contratto a tempo indeterminato. Ma ha detto di avere subito un infortunio mentre era in ambulatorio ed i suoi colleghi del pronto soccorso in ospedale hanno certificato «l’inabilità assoluta temporanea al lavoro». Due settimane a casa. Una diagnosi che il medico non ha rispettato, perchè il Gruppo della guardia di finanza l’ha trovato che operava in uno studio privato nell’hinterland lametino.

