Investe ex perché l'ha denunciato, preso

Perseguitava la sua ex ed i suoi familiari e quando lei lo ha denunciato ai carabinieri l'ha investita con l'auto. Per questi motivi Salvatore Persampieri, di 58 anni, di Argusto (Catanzaro), è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Chiaravalle Centrale per stalking e lesioni personali.

L'uomo, secondo l'accusa, aveva messo in atto una vera e propria persecuzione nei confronti della ex compagna e dei suoi familiari, fatta di pedinamenti, minacce (anche di morte) e insulti postati anche su Facebook.



Dali accertamenti dei militari - che hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare - l'uomo avrebbe pedinato la donna ad ogni ora del giorno e della notte, si appostava sotto casa e minacciava di morte il marito, vantando, al riguardo, amicizie nell'ambito della criminalità organizzata di Cardinale, Torre di Ruggiero e Chiaravalle. Il 27 novembre scorso, infine, l'uomo ha investito la vittima dopo avere saputo che lo aveva denunciato, procurandole lievi lesioni.