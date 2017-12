Gruppi di studenti delle medie inneggia a Riina

Un gruppo di studenti di scuole medie del crotonese avrebbe inneggiato a Totò Riina al termine di uno spettacolo dedicato alle scuole medie della provincia "La Divina Commedia, lo spettacolare viaggio dall'Inferno al Paradiso".

Sulla vicenda, ha appreso l'Ansa, sono in corso accertamenti da parte della Questura di Crotone per capire cosa sia successo e accertare i fatti. Secondo quanto scrive il sito, al termine del spettacolo, andato in scena ieri al teatro Apollo di Crotone, dopo il viaggio di Dante, sullo schermo "sono state proiettate le immagini della malvagità umana: Hitler, Mussolini, Stalin, campi di concentramento, bomba atomica, violenza su donne e bambini, strage di Capaci e molte altre".

"Di tutti quei volti - è il commento di una docente riportato dal sito - i ragazzini conoscevano solo Hitler, ma appena è apparso il volto di Riina è scattato un applauso seguito da urla di incitamento". Diversi insegnanti hanno fatto alzare i propri alunni per andare via e al momento sarebbe stato impossibile stabilire quanti e di quale scuola fossero i ragazzi che hanno applaudito.