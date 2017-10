Acciuffata la coppia killer

Una Fiat 600 grigia e una moto enduro Bmw in Via Fiume la sera dell'omicidio di Francesco Berlingieri. Ma anche la loro presenza il giorno prima del delitto. Le immagini della videosorveglianza hanno incastrato Marco Gallo e Federica Guerrise, marito e moglie, arrestati con l'accusa di omicidio volontario premeditato. Due killer che secondo la polizia agivano su commissione. Marco Gallo, 32 anni perito elettrotecnico, e Federica Guerrise, infermiera di 29 anni, secondo gli investigatori sono due lametini insospettabili assoldati dai clan che non vogliono più sporcarsi le mani. Si tratta di omicidi seriali, perché Gallo è accusato di avere ammazzato il ferroviere Gregorio Mezzatesta a Catanzaro lo scorso 24 giugno, e dal 31 luglio si trova in galera. A difendere i coniugi sono gli avvocati Antonello Mancuso e Teresa Bilotta.