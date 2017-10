Acqua, perdita riparata si torna alla normalità

L'Ufficio acquedotti del Comune di Catanzaro ha reso noto che alle ore 7,30 di questa mattina, sono stati portati a termine i lavori sullo squarcio evidenziatosi sulla rete idrica comunale che da alcuni giorni ha causato il blocco dell'erogazione dell'acqua in tutto il centro storico della città. "La perdita - é scritto in una nota dell'ufficio stampa del Comune - era stata individuata ieri sera in via Indipendenza, all'incrocio con via Alessandro Turco. C'è voluta tutta la nottata per risolvere il problema, che si presentava di una certa gravità anche per la presenza di tubi e cavi elettrici che ne ostacolavano lo scavo. Un lavoro, dunque, di grande impegno e professionalità per gli operai dell'impresa esecutrice". "Da qualche minuto - si afferma ancora nel comunicato - è stata avviata nella rete l'erogazione dell'acqua dai serbatoi. Quindi, in giornata, assicurano i tecnici dell'ufficio acquedotti di palazzo De Nobili coordinati dall'ing Antonio Morelli, la situazione dovrebbe normalizzarsi. Gli stessi addetti comunali hanno consigliato di far scorrere dai rubinetti l'acqua prima di utilizzarla in quanto all'inizio potrebbe risultare torbida a causa dei lavori che in questi giorni si sono susseguiti sulla rete di distribuzione".(ANSA)