Lascia i figli piccoli a casa per andare in paese, denunciata

Ha lasciato i suoi due figli, di due anni e sette mesi, soli in casa per andare in paese. Una ventenne è stata denunciata a Cirò dai carabinieri con l'accusa di abbandono di minore. I militari, di pattuglia nel comune del crotonese, attirati dal pianto proveniente da un appartamento, si sono avvicinati all'abitazione e hanno subito notato la porta socchiusa.

Entrati all'interno dell'abitazione hanno trovato i due minori senza la presenza di un adulto. Il più grande, di circa due anni, gironzolava liberamente per la casa, mentre il piccolino piangeva nella culla. La giovane madre è stata rintracciata successivamente in paese dai carabinieri che hanno anche fatto intervenire un medico che ha avuto modo di constatare le buone condizioni di salute dei due bambini.