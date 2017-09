Allarme Chikungunya, sei casi accertati in provincia

Sei casi conclamati di infezioni da virus Chikungunya sono stati accertati a Guardavalle Marina, nel Catanzarese. Ne dà notizia, con un comunicato, l'ufficio stampa della Giunta della Regione Calabria. "Le ricerche epidemiologiche sono state condotte - si aggiunge nella nota - dal Dipartimento tutela della salute della Regione e dal Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Catanzaro unitamente all'Istituto superiore di sanità e con il contributo del sindaco di Guardavalle. Nel momento in cui sono stati accertati i casi di Chikungunya, sono state avviate tutte le procedure previste dal Ministero. Dal rapporto preliminare dell'Istituto superiore di sanità è emerso, comunque, che il focolaio è circoscritto al territorio di Guardavalle Marina e che al momento non vi sono altri comuni interessati. È stato necessario intervenire con azioni mirate, stabilite dai protocolli operativi, con lo scopo di ridurre drasticamente e rapidamente la densità dell'insetto vettore".

"Il Settore prevenzione del Dipartimento Tutela della salute - si legge ancora nel comunicato - ha, comunque, inviato una nota a tutte le Aziende sanitarie regionali, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta della regione per allertarli alla diagnosi e alla segnalazione dei pazienti che si presentano con sintomi clinici suggestivi di malattia da virus Chikungunya". "Il Centro regionale sangue, inoltre - é detto nella nota - ha attivato le misure necessarie di prevenzione della trasmissione trasfusionale dell'infezione mediante emocomponenti labili, con la sospensione cautelativa dalla donazione dei donatori residenti a Guardavalle e con l'esclusione per 28 giorni dalla donazione di quanti abbiano soggiornato anche per poche ore nel centro del catanzarese. Il Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Catanzaro attiverà immediatamente interventi di disinfestazione a tappeto delle aree interessate e di informazione della popolazione sulla necessità di adottare tutte le misure individuali di protezione dalle punture delle zanzare, nonché misure contro il vettore, con uso di insetticidi a base di piretro e distruzione dei siti dove può riprodursi". (ANSA)