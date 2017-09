Scoppia una bomba, ferito un 28enne

Un ordigno è esploso alle 11,15 di questa mattina in località Savini di Sorianello, nel Vibonese. Da quanto emerso finora la bomba è esplosa sotto un'autovettura. La vittima è un 28enne, N.C. le iniziali e non una ragazza come era trapelato nei primi concitati minuti. Sul posto Carabinieri, Polizia, 118 ed elisoccorso