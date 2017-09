Cancellati voli Lamezia; Cdc consumatori, cosa fare

"Trovare le informazioni sul proprio volo non è facile" afferma in una nota Pietro Vitelli, responsabile del Comitato Difesa Consumatori. "Tanti passeggeri - prosegue - ci hanno rappresentato la difficoltà di collegamento al sito della compagnia di volo Ryanair, sottolineando la difficoltà nel reperire le informazioni sui ritardi e sulle cancellazione dei voli. Ecco cosa si può fare per chiedere il rimborso del biglietto da effettuarsi entro 7 giorni o, in alternativa, un altro volo non appena possibile stabilendo una nuova data. Il Regolamento prevede anche la possibilità di ottenere a un indennizzo in moneta corrente di 250 euro per voli inferiori a 1500 km; 400 euro per voli intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; 600 euro per voli extra-UE superiori a 3500 km. Ma fate ben attenzione, il malcapitato viaggiatore deve farsi carico di inviare una lettera a Ryanair per la richiesta di indennizzo per cancellazione voli. E non finisce qui, la compagnia aerea può ridurre l'ammontare dell'indennizzo del 50% se la prenotazione su un volo alternativo comporta un ritardo all'arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore, in funzione delle distanze chilometriche, che lo stesso viaggiatore deve percorrere, rispetto all'orario del volo originario. Mentre invece - conclude Vitelli - non è previsto alcun indennizzo monetario nel caso in cui il viaggiatore è stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza; è stato informato della cancellazione nell'arco temporale tra le 2 settimane e i 7 giorni prima della partenza prevista ed allo stesso è stato offerto un volo alternativo per consentire di partire non più di due ore prima dell'orario previsto e tale da raggiungere la destinazione finale in meno di 4 ore dopo l'orario d'arrivo previsto; il viaggiatore è stato informato della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza prevista e contestualmente viene offerto un volo alternativo in modo che il viaggiatore possa partire non più di un'ora prima dell'orario previsto, raggiungendo la destinazione in meno di 2 ore dopo l'orario d'arrivo previsto. Viene consentito al passeggero l'opportunità di chiedere alla compagnia anche il risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione del volo, ovviamente il soggetto danneggiato dovrà provare la natura dei danni".