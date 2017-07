In fiamme pizzeria nel centro di Crotone

Una forte esplosione ha devastato nella notte l'interno della pizzeria "La Stangata" che apre in via Discesa San Leonardo, nel centro di Crotone. Poco prima delle 2 un forte boato ha svegliato i residenti ed ha fatto accorrere nella zona le tante persone che ancora si trovavano sul vicino lungomare. L'esplosione provocata forse da un violento incendio scoppiato nel locale che era chiuso a quell'ora, ha divelto la saracinesca ed oltre a distruggere l'interno della pizzeria, ha scagliato pezzi di lamiera tutt'intorno, danneggiando alcune auto parcheggiate lungo la via. Sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando di Crotone, con gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato ed i Carabinieri. Più che probabile la natura dolosa dell'episodio, considerato che i Vigili del fuoco avrebbero trovato una tanica con tracce di benzina all'interno della pizzeria.