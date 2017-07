Finto bancomat per clonare carte, due arresti

Riuscivano a clonare le carte bancomat attraverso l’uso di una microcamera. Con l’accusa di ricettazione sono stati arrestati a Ricadi, nel Vibonese, due cittadini di nazionalità bulgara, C.A. e M.Z., di 30 e 34 anni, trovati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tropea in possesso di diverse carte di credito e bancomat, di una microcamera e di una notevole somma di denaro in contanti. Nel corso di una perquisizione, i militari dell’Arma hanno poi ritrovato un finto bancomat idoneo a trarre in inganno gli utenti con il chiaro scopo di clonare le carte. I due, rivelatisi dediti alle truffe ai bancomat, sono stati arrestati. Tutto il materiale, compresa un’autovettura, è stato sequestrato.