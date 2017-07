Catanzaro Calcio, ufficiale la cessione alla Noto Holding

È ufficiale la cessione del Catanzaro Calcio dalla famiglia Cosentino ai nuovi azionisti guidati dalla Noto Holding. L'atto è stato appena firmato nello studio del notaio Rocco Guglielmo alla presenza dell'ex amministratore unico del Catanzaro, Gessica Cosentino, e di alcuni dei nuovi soci insieme al sindaco Sergio Abramo. In rappresentanza della nuova società, Desiderio Noto la cui holding ha acquisito l'85% delle quote, Nicola Santacroce (5%), Maurizio Mottola di Amato (5%), Domenico Meddis e Antonio Proscia entrambi in rappresentanza dell'associazione A1971 (5%). Il nuovo amministratore unico e legale rappresentante del Club è l'imprenditore Floriano Noto.