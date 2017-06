Catanzaro, l'accordo c'è, manca solo la firma

Sono bastate tre ore all'imprenditore Giovanni Colosimo, Cavaliere del Lavoro da poco insignito della cittadinanza onoraria dal sindaco Sergio Abramo, a convincere un ristretto pool di imprenditori ad aderire - ma l'atto non è stato ancora formalizzato - ad uno storico accordo sulla costituzione della nuova società di gestione del Catanzaro calcio.

Lui, Giovanni Colosimo, fondatore di Igea Calabra, non parteciperà alla società di cui è l'indiscusso regista ed artefice, ma garantirà (come sempre) una cospicua sponsorizzazione esterna. E' stato sempre Colosimo, anche su richiesta del sindaco Abramo, a riunire gli imprenditori intorno al tavolo per concordare i termini e le quote della nuova compagine che garantirà solidità alla newco giallorossa.

E mentre al momento sono state raccolte le somme che consentiranno gli adempimenti federali immediati, le prossime ore saranno decisive per l'ultimo passaggio che porterà alla fatidica sottoscrizione delle quote da parte del ristretto gruppo di imprenditori catanzaresi. Nell'edizione cartacea di domani tutti i dettagli dell'operazione.