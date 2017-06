A Catanzaro mancano ancora i risultati di un seggio

Per avere i dati ufficiali definitivi a Catanzaro, dove domenica si è votato per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, bisognerà attendere ancora. Non è stato ancora effettuato, infatti, lo spoglio nella sezione 81 bloccato a causa di problemi tecnici verificatisi per la stesura dei verbali.

A più di 36 ore dalla chiusura dei seggi, lo scrutinio, che dovrà essere effettuato direttamente dalla Commissione elettorale centrale presieduta dal giudice Alessandro Bravin, risulta non completo. La decisione di avocare la procedura di spoglio, a causa delle difficoltà verificatesi, è stata adottata dal segretario generale del Comune di Catanzaro trascorso il periodo previsto conclusione dello spoglio.