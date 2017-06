Cade dall'albero che stava potando, morto un 60enne

Un uomo di 60 anni, Michele Palmieri, è morto a Gerocarne dopo essere caduto, per cause che sono in corso di accertamento, da un albero che stava potando in un terreno di sua proprietà. Dopo la caduta, la vittima, che avrebbe battuto la testa contro un muretto, secondo quanto si è appreso, si sarebbe recato in ospedale a Vibo Valentia dove, a distanza di qualche ora, si è verificato il decesso.

Palmieri, operaio, lavorava alle dipendenze del Comune di Gerocarne. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I familiari dell'uomo, allo scopo di chiarire le cause del decesso, hanno chiesto che venga effettuata l'autopsia sul corpo del loro congiunto.