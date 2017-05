Una fiaccolata per Francesco

Una fiaccolata si svolgerà stasera alle 21 a Mileto per ricordare Francesco Prestia Lamberti, il ragazzo ucciso da un quindicenne nella tarda serata di lunedì scorso. L'iniziativa è stata promossa dai parroci del paese del vibonese in cui la tragedia si è verificata. L'idea era stata lanciata già ieri sul profilo Facebook di Francesco da alcuni amici che avevano proposto di organizzare una fiaccolata in segno di vicinanza alla famiglia del ragazzo ucciso, che a luglio avrebbe compiuto 16 anni.