Indagati presidenti e ds Catanzaro e Avellino

I presidenti ed i direttori sportivi di Catanzaro ed Avellino, oltre ad un giocatore della formazione calabrese, sono indagati dalla Procura della Repubblica di Palmi in relazione al presunto tentativo di combine per la gara disputata dalle due squadre il 5 maggio 2013. I due presidenti, Giuseppe Cosentino e Walter Taccone, i dirigenti Armando Ortoli e Vincenzo De Vito, ed il calciatore Andrea Russotto sono accusati di frode in competizione sportiva. "Il risultato di pareggio concordato - è scritto nell'ordinanza che ha portato Cosentino agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta sul riciclaggio di somme di denaro sottratte dalla sua società di import-export e che non riguarda il mondo del calcio - avrebbe consentito al Catanzaro di non ritrovarsi nella fase play out per la retrocessione ed all'Avellino di raggiungere la promozione alla serie superiore". Il risultato, non raggiunto "per il mancato rispetto degli accordi da parte dell'Avellino - proseguono i pm - che, a seguito della vittoria del Perugia, per non correre il rischio di non raggiungere la promozione alla serie B, si è aggiudicato la partita per 1-0, nonostante Russotto del Catanzaro avesse deliberatamente fallito due chiare occasioni per segnare il gol del vantaggio, ha comunque consentito ad entrambe le società di raggiungere gli obiettivi di campionato per i risultati negativi delle concorrenti del Catanzaro Calcio".